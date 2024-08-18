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Spor

Takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech hakkında yeni haberler gündemi sarmaya devam ediyor. Son olarak sarı kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un oyuncuyu takımda istemediği ve ona güvenmediği iddia edildi. İşte detaylar...

Akşam18 Ağustos 2024 Pazar 09:12 - Güncelleme:
Takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi
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Geçen sezon başında Chelsea'den kiralanan ve geçtiğimiz dönemde bedelsiz olarak bonservisi alınan Hakim Ziyech'in durumu belirsizliğini koruyor. Faslı yıldızın Suudi Arabistan ekipleri ile görüştüğü ve Galatasaray Yönetimi'nin de belli bir bonservis karşılığında transfere onay verebileceği iddia ediliyor. Son olarak Ziyech'in Konyaspor maçında forma giymemesi Suudi basınında gündem oldu. Teknik direktör Okan Buruk ile yıldız oyuncu arasında problemlerin olduğu ve başarılı çalıştırıcının bu kararı bu nedenle verdiği yazıldı.

TAKIMDAN AYRILMASINI İSTİYOR

İnfosports.site adlı haber sitesinde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'e Konyaspor maçında şans vermedi. Buruk, bu hamlesiyle kışkırtıyor ve onu takımdan ayrılmaya itiyor. Zorlu mücadelede ona güvenmemeyi tercih etti." Türkiye'de çıkan Ziyech'in bazı takımlarla temas halinde olduğu yönündeki haberleri değerlendiren Suudi basını, "Bu hareket, Ziyech'in takımdan ayrılmaya yaklaştığını gösteriyor. Bir sonraki adresi Suudi Arabistan olabilir" diye yazdı.

BARIŞ ALPER FORMAYI KAPTI

Achtari24 ise Buruk ve Ziyech arasında çıkan bu dedikoduları farklı bir şekilde yorumladı. Buruk'un, Ziyech'i oynatmama sebebinin bir problemden kaynaklı değil de Barış Alper Yılmaz'ın performansına bağlı olduğu yazıldı. Haberde, "Oyuncunun oynamaması Suudi Arabistan'dan gelen teklifler ile bağlantılı mı? Yoksa teknik direktör Okan Buruk, sağ kanatta kendini kanıtlamış ve performansıyla dikkat çeken Barış Alper'i mi tercih etmek istedi. Maçta ikinci golü atan Yılmaz'ın performansı ikinci seçeneğin daha gerçekçi olduğunu gösteriyor" denildi.

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