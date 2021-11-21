Takımı 3-1 yenilen Hakan Kutlu: ''Maçı 6-3'e götürebilirdik''

AA 21 Kasım 2021 Pazar 16:43 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 16:43

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Kutlu, "Bizim için çok şanssız bir başlangıç oldu birinci dakika dolmadan yediğimiz gol toparlanmamızı geciktirdi. İlk 27 dakikada üç gol yedik. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Özellikle skor 1-0'ken iki net pozisyonumuz vardı. Bunlardan birini golle neticelendirsek oyun farklı bir yere gidebilirdi. Takımımızın ikinci yarı gösterdiği performans bizim için önemliydi. Oyuncularımız bugün ikinci yarıda çok farklı bir oyun ortaya koydular, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Maçı 5-3, 6-3'e götürebilirdik, ikinci yarıda rakibimize bir tane pozisyon verdik." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda istediklerini yapamadıklarını aktaran Kutlu, "İlk yarı hatalarımız var, çalışmamız gereken yerlerimiz var ama ikinci yarı oyuncularımızın göstermiş oldukları reaksiyon çok önemli. Bu maçın ilk yarısına kadar gelişen bir oyumuz vardı, bu maçın ikinci yarısında da iyi işler yaptık. İkinci yarı gösterdikleri performans için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Beş gün sonra bir maçımız daha var, toparlayacağız. İnşallah bugün kaybettiğimiz 3 puanı deplasmandan getireceğiz." şeklinde konuştu.