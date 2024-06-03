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Spor

Takımın göz bebeği oldu! Real Madrid'de yüzleri Arda güldürüyor

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, takımın en sevilen futbolcularından birisi haline geldi. Eflatun beyazlı oyuncuların, genç oyuncuya büyük hayranlık beslediği ve küçük bir kardeş gibi davrandığı aktarıldı.

3 Haziran 2024 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
Takımın göz bebeği oldu! Real Madrid'de yüzleri Arda güldürüyor
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, kulüpteki ilk sezonunu tamamlamasının ardından soyunma odasının en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Arda Güler, Arda Güler, Real Madrid kadrosunun en sevilen futbolcularından biri haline geldi.

Haberde, Real Madrid oyuncularının Arda'ya büyük bir hayranlık duyduğu ifade edilirken, ona olağanüstü bir yeteneğe sahip küçük bir kardeş gibi davrandıkları yazıldı.

Şampiyonlar Ligi kutlamalarında Carlo Ancelotti'nin mikrofonu Arda Güler'e vermesi ve Arda'nın "Merhaba Madridliler! Biz büyük bir aileyiz, her şey için teşekkürler" ifadesini kullanmasının ardından yaşanan görüntüler, Arda'nın takım içinde ne kadar sevildiğini gösteren bir başka detay olarak sunuldu.

Sezon boyu sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler, sezonun son bölümünde bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirmiş sezonu 6 gol ile tamamlamıştı.

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