Takımın kalitesinin yeterli olup olmadığı sorusuna Mehmet Topal: Bu soruya cevap verme lüksüm yok

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Mehmet Topal, "Maçtan önce iyi hazırlanmıştık. Kazanmak için gelmiştik. Kötü başladık, olmadı. Çok fazla söylenecek bir şey yok. İki maçı kazanmıştık özgüvenimiz yerine gelmişti. Bu mağlubiyet iyi olmadı" dedi.

Sorunun ne olduğu sorulan tecrübeli oyuncu, "Açık konuşmak gerekirse, herkes elinden yapıyor. İki ay aradan sonra ben daha iyi performans gösterebilirdim. Olmadı, yapamadık. Kazanmak istiyorduk, kısmet değilmiş" cevabını verdi.

Kadro kalitesinin yeterli olup olmadığı sorulan Mehmet, "Bu soruya benim cevap verme gibi bir lüksüm yok. Bu oyuncular Fenerbahçe forması giyiyorsa, burada olmayı hak ediyorlardır" diye konuştu.

(Sporx)