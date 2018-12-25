Takımın kötü gidişatına Medel isyan etti

Siyah-beyazlı oyuncu müsabaka içinde görev bölgesinin sürekli değişmesine adeta isyan etti, “Bir maçta 5 farklı bölgede oynadım. Esas yerim orta saha ancak takımdaki sıkıntılar yüzünden defansın her yerinde oynuyorum” dedi. Medel’in puan kaybettikleri bazı karşılaşmalardan sonra takım arkadaşlarına çıkıştığı da belirlendi.

Beşiktaş’ın jokeri Gary Medel sonunda isyan etti. Kasımpaşa’ya cumartesi akşamı deplasmanda 4-1 mağlup oldukları son lig maçının ardından yakın çevresine içini döken Şilili futbolcunun karşılaşma içinde birçok kez görev bölgesinin değişmesine tepki gösterdiği belirlendi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in geride kalan 1.5 sezonda orta sahanın yanı sıra stoper, sağ bek ve sol bek bölgelerinde görev verdiği Gary Medel, Kasımpaşa maçında da birçok kez pozisyon değiştirmek zorunda kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun karşılaşmadan sonra yakın arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, “Bir maç içinde 5 farklı bölgede oynadım. Benim esas yerim orta saha ancak takım içindeki sıkıntılar yüzünden defansın her yerinde oynamak zorunda kalıyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın transfer listesinde olan Medel’in geçtiğimiz haftalarda puan kaybettikleri bazı karşılaşmalardan sonra soyunma odasında bazı takım arkadaşlarına çıkıştığı da ortaya çıktı. Müthiş mücadelesi nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların iki yıldır en çok takdir ettiği oyuncuların başında gelen ve yenilgiye asla tahammül edemeyen Şilili yıldızın, “Siz nasıl futbol oynuyorsunuz böyle! Bu nasıl bir laubalilik... Böyle oynamaya devam ederseniz sezon sonunda hiçbir hedefimize ulaşamayız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

(Skorer)