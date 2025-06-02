Süper Lig'de Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takıma imza atmayan Sergen Yalçın sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktör gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Yalçın yeniden bir takımın başına geçmeden önce oldukça titiz davranıyor. Türkiye'de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, 52 yaşındaki hoca yeni zaferlere imza atacağı bir takımın başına geçmek istiyor.

EKİBİNE HAZIR OLUN TALİMATI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Antalyaspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın macerası kısa sürmüş ve sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. Bu sezonu çalışmadan geçiren Sergen Yalçın, ekibine gelecek sezon için hazır olun talimatı verdi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Sergen Yalçın için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Sergej Jakirovic'in ayrılığının gündeme gelmesinin ardından Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek için şimdiden girişimlerine başladı. Ayrılığın gerçekleşmesi halinde takımın başına getirilmesi beklenen bir numaralı adam Sergen Yalçın.

KARİYERİ

Daha önceden Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, son olarak teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ta 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası kaldırdı.