İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Takımın yeni yıldızı Andrea Belotti! Süper Lig devi bombayı patlattı
Spor

Takımın yeni yıldızı Andrea Belotti! Süper Lig devi bombayı patlattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın İtalyan yıldızı Andrea Belotti, gösterdiği performans ile bekleneni verememişti. İtalyan Milli oyuncu Andrea Belotti, takımdan ayrılamaya hazırlanırken Süper Lig devi işi bitirdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Mayıs 2023 Cumartesi 11:13 - Güncelleme:
Takımın yeni yıldızı Andrea Belotti! Süper Lig devi bombayı patlattı
ABONE OL

Andrea Belotti'nin geçtiğimiz sezon Torino ile ipleri kopardığı dönemde adı birçok kulüp ile anılan İtalyan oyuncu için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da harekete geçmişti. Birçok spekülasyona konu olan yıldız oyuncu Jose Mourinho'nun Roma'sı ile sözleşme imzalamıştı. Sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan golcü oyuncunun bir sonraki durağı Süper Lig olacak.

ANDREA BELOTTİ, KARARSIZ KALMIŞTI

Uzun yıllar Torino forması giyen yıldız oyuncu gösterdiği performans ile kulüp efsanelerinden biri haline gelmişti. Takımdan ayrılık kararı alması ile birlikte birçok takımın gündemine gelen İtalyan yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray'da tüm şartları zorlamıştı. Fakat, İtalya'da kalmak isteyen golcü oyuncu Roma'nın yolunu tutmuştu.

GALATASARAY, İMZA AŞAMASINA GELDİ

Sezon sonu kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu Andrea Belotti için Galatasaray, büyük bir çaba sarf ediyor. Icardi'nin durumu henüz belli değilken B planını hazır tutan Galatasaray, transferi bitirmeyi hedefliyor.

ROMA İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Roma forması ile 38 resmi maçta forma giyen İtalyan yıldız, 4 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.