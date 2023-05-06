Takımın yeni yıldızı Andrea Belotti! Süper Lig devi bombayı patlattı

Andrea Belotti'nin geçtiğimiz sezon Torino ile ipleri kopardığı dönemde adı birçok kulüp ile anılan İtalyan oyuncu için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da harekete geçmişti. Birçok spekülasyona konu olan yıldız oyuncu Jose Mourinho'nun Roma'sı ile sözleşme imzalamıştı. Sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan golcü oyuncunun bir sonraki durağı Süper Lig olacak.

ANDREA BELOTTİ, KARARSIZ KALMIŞTI

Uzun yıllar Torino forması giyen yıldız oyuncu gösterdiği performans ile kulüp efsanelerinden biri haline gelmişti. Takımdan ayrılık kararı alması ile birlikte birçok takımın gündemine gelen İtalyan yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray'da tüm şartları zorlamıştı. Fakat, İtalya'da kalmak isteyen golcü oyuncu Roma'nın yolunu tutmuştu.

GALATASARAY, İMZA AŞAMASINA GELDİ

Sezon sonu kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu Andrea Belotti için Galatasaray, büyük bir çaba sarf ediyor. Icardi'nin durumu henüz belli değilken B planını hazır tutan Galatasaray, transferi bitirmeyi hedefliyor.

ROMA İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Roma forması ile 38 resmi maçta forma giyen İtalyan yıldız, 4 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Star Gazetesi