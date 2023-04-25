Takımın yeni yıldızı Angel Di Maria! Bitti bu iş: Yılın transferini duyurdular

Serie A devi Juventus'ta Angel Di Maria devri sona eriyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli yıldız Angel Di Maria için Galatasaray devreye girdi.

ANGEL DI MARIA, İTALYA'DAN AYRILIYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Juventus'ta sezon sonu ilk ayrılık belli oldu. İtalyan devi sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Angel Di Maria ile yeni sözleşme imzalamayacak. Arjantinli yıldız sezon sonu ayrılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY SEZON SONU TRANSFERİ BİTİRİYOR

Juventus'tan ayrılacak olan Angel Di Maria için Galatasaray harekete geçti. Arjantinli yıldız için devreye giren ve oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladığı belirtilen sarı-kırmızılıların transferi önümüzdeki yaz bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Angel Di Maria bu sezon Juventus formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve bunların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1723 dakika süre alan Arjantinli yıldız oyuncu, 8 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.