Takımın yeni yıldızı Roberto Firmino! Anlaşma resmen sağlandı: Havalimanı dolup taşacak

Adı Galatasaray ile anılan Roberto Firmino'nun yeni adresi belli oldu. Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve İngiltere'den ayrılmaya hazırlanan yıldız golcü Roberto Firmino, Barcelona ile el sıkıştı.

ROBERTO FIRMINO, LİVERPOOL'DAN AYRILIYOR

Uzun yıllardır İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Roberto Firmino'nun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Ada ekibiyle yeni sözleşme imzalamayan Brezilyalı yıldız golcü, fazla forma şansı bulamadığı İngiltere'den ayrılarak yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY İLE GÜNDEME GELDİ

Bu sezon yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray için Roberto Firmino ismi de gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edilmişti.

BARCELONA İLE ANLAŞTI

Roberto Firmino, sezon sonu için Barcelona ile el sıkıştı. İspanya basınında yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız ile 2 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşan Katalan ekibi, sezon sonu transferi bitirecek. Firmino, gelecek sezon Barcelona forması giyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 33 resmi maça çıkan Roberto Firmino, bunların 17'sinde ilk 11'de yer alabildi. Toplam 1635 dakika süre alan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız golcü, 11 gol ve 5 asistle skora etki etti.