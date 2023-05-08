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Spor

Takımını sırtlayan kaptan: Martin Odegaard

Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Odegaard, Arsenal formasıyla bu sezon Premier Lig'de çıktığı 36 maçta 15 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Takımını sırtlayan kaptan: Martin Odegaard
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Arsenal'in kaptanı Martin Odegaard, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Norveçli oyuncu, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 36 maçta 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asist üretti. Odegaard, Londra ekibinin şampiyonluk yarışında öne çıkan isimlerin başında yer alıyor. Martin Odegaard, ligde 13 gol, 11 asisti bulunan Saka'nın ardından İngiliz ekibinin en skorer ikinci futbolcusu konumunda bulunuyor.

24 yaşındaki orta saha, Premier Lig'de 2020-2021 sezonunda 14 maçta 1 gol, 2 asist, 2021-2022 sezonunda ise 36 müsabakada 7 gol, 4 asist üretmişti.

15 golün 9'u deplasmanda

Martin Odegaard, kırmızı formayla bu sezon kaydettiği 15 golün 9'unu deplasmanda attı ve Arsenal bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Yıldız orta saha, deplasmanda Bournemouth ve Wolverhampton'a 2'şer, Brighton, Tottenham Hotspur, Fulham, West Ham United ve Newcastle United'a ise 1'er gol attı. Odegaard'ın dış sahada gol attığı mücadelelerde Arsenal, 8 maçın 6'sında galip gelirken, 2 kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

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