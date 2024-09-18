Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Allan Saint-Maximin, Sarı-Lacivertli forma ile gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı. Fransız sol kanat oyuncusu, ülkesinde de gündem oldu. Maximin için yapılan analizde övgü dolu ifadeler kullanıldı. Maliactu.net'te yer alan yazıda özetle şu değerlendirmeler yapıldı: "Allan Saint Maximin, Fenerbahçe'ye gelişinden bu yana adını sıkça duyurdu. Yıkıcı top sürmeleri ve ışık hızıyla tanınan Fransız kanat oyuncusu, kısa sürede Türk taraftarların kalbini kazandı. Lige hızlıca uyum sağlaması da dikkat çekti.

YENİ BİR SOLUK

Bir anda başladığı top sürmeleri ve ani hızlanmaları rakip savunma oyuncularını korkutuyor. Eski Newcastle oyuncusu, F.Bahçe'nin hücumuna yeni bir soluk getirdi. Yıldız futbolcu, Türk takımının istediği şampiyonlukta önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca Maximin, teknik yeteneklerinin yanı sıra kişisel özellikleriyle de ön plana çıkan birisi. Kendisini gerçek bir lider olarak kanıtlamıştır. Karizması ve kararlığı bulaşıcıdır. Bu sayede yanındaki arkadaşlarını da etkiler. Fenerbahçe'de şimdiden takımın vazgeçilmezi oldu.

GELECEĞİ PARLAK

Hem saha içinde hem de saha dışındaki karakteriyle sevilen bir kişilik. Maximin'in istatistiklieri kendi adına konuşuyor. Golleri asistleri ve bir anda tehlike yaratma yeteneği, bu sezon takımını zirveye taşıyabilir. Başarılı futbolcunun Türkiye'de oynaması kariyerinde önemli bir adımdır. Üst düzey performansını sürdürerek sürekli Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Geleceği parlak. F.Bahçe'de tarih yazıyor. Onun gelişi ile kulüp ivme kazandı. Taraftarlar ise şampiyonluk umutlarını artırdı." Maximin, F.Bahçe formasıyla şu ana kadar 7 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.