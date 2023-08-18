İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2023 Cuma / 2 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1738
  • EURO
    29,7518
  • ALTIN
    1650.12
  • BIST100
    7764.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Takipçisi olacağız!'' Fenerbahçe'den Maribor maçında çıkan olaylar ile ilgili açıklama
Spor

''Takipçisi olacağız!'' Fenerbahçe'den Maribor maçında çıkan olaylar ile ilgili açıklama

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Maribor ile oynadıkları mücadelede çıkan olaylar nedeniyle bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler, UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağını bildirdi.

18 Ağustos 2023 Cuma 00:58 - Güncelleme:
''Takipçisi olacağız!'' Fenerbahçe'den Maribor maçında çıkan olaylar ile ilgili açıklama
ABONE OL

Fenerbahçe, Maribor maçında yaşanan tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin, yaptığı duyuruda "Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır." denildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

"Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.

Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır.

Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır.

Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir.

Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor;

Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.