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Taktik çalışan Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

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Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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