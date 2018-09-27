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Taktik çalışan Galatasaray, B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlilik çalışması ile başladı. Sonrasında gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynayan sarı kırmızılılar antrenmanın devam eden bölümünde koordinasyon sürat çalışması üzerinde durdu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Selçuk İnan, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştı.

Sarı kırmızılı ekip bu çalışmanın ardından yarın akşam saat 20.00´de Türk Telekom Stadı´nda oynanacak BB Erzurumspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri´nde kampa girdi.

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