Taktik çalışan Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve destek çalışmaları yaptığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.
Emre Akbaba'nın fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.
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