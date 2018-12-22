Taktik çalışan Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.
Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor ile Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da karşılaşacak.
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