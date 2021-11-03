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Spor

Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu başkanlığı görevini devraldı

Türkiye Halter Federasyonunun 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Talat Ünlü, eski başkan Tamer Taşpınar'dan görevi devraldı.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 10:24 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:24
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Devir teslim töreni, federasyonun Çankaya'da Yelken Plaza'da bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Törene federasyon başkanvekili Ömer Öztürk, asbaşkan Taner Sağır ile asbaşkan Necati Kılıç da katıldı.

Federasyonun yeni başkanı Talat Ünlü, eski başkan Tamer Taşpınar ile yönetimine emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti.

Yeni dönemde haltere katkı sağlamak için çok çalışacaklarını belirten Talat Ünlü, "Amacımız Türk halterini layıkıyla en iyi seviyeye getirmek. Bizden önceki başkanlarımıza ve bizlere destek olan delegelerimize sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tamer Taşpınar da başkan Talat Ünlü'ye başarılar dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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