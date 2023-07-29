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Spor

Talebi belli oldu! Fenerbahçe'de Tete mesaisi devam ediyor

Orta saha rotasyonunu çeşitlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Brezilyalı futbolcu Tete oldu. Bonservisi elinde bulunan genç yıldız ve menajeri sarı lacivertli yönetim ile masaya oturdu. İşte detaylar...

29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Talebi belli oldu! Fenerbahçe'de Tete mesaisi devam ediyor
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Brezilyalı yıldız Tete oldu.

Shakhtar Donetsk'ten ayrılan ve bonservisini eline alan Brezilyalı yıldız, menajeriyle birlikte sarı-lacivertlilerle masaya oturdu.

TETE'NİN TALEBİ 6M€

25 milyon piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fenerbahçe'den 6 milyon euro yıllık ücret talebinde bulundu.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe ise Tete'ye yıllık 3.5 milyon euro maaş ve bonuslar içeren bir teklif sundu.

Premier Lig ekiplerinden beklediği teklifleri alamayan 23 yaşındaki futbolcuya iyi bir maaş öneren sarı-lacivertliler, yer alacağı projeyi de aktardı. Genç yıldıza, Fenerbahçe'de kendini göstererek Avrupa'ya giden Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve Arda Güler örneklerinin anlatıldığı ve transfere ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği Tete, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Celtic'in de Tete'ye ilgisi bulunuyor. Ancak İskoç ekibinin teklifinin Fenerbahçe'den daha az olduğu ifade edildi.

KARARINI İLETECEK

Menajeri ile birlikte tatile çıkan Tete, kararını kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye iletecek.

TETE KİMDİR?

Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşında Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı.

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