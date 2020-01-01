01.01.2020 11:16 - Güncelleme: 01.01.2020 11:16

Yusuf Yazıcı'nın Lille'de bulunan evi soyuldu. Evin arka kapısından giren oyuncunun değerli eşyaları ve arabası da çalındı.



Fransa polisi akşam saatlerinde eve gitti ama yeni yıl nedeniyle kısaca bir ortamı gözlemledi, perşembe uzman ekibin geleceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Trabzon'da bulunan ve buradan ameliyat için Roma'ya geçen Yazıcı, 10 gündür evinde bulunmuyordu. 25-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiği tahmin edilen ve kesin tarihi henüz belirlenemeyen olayda hırsızlar, arka kapıyı kırarak eve girdiler ve Yazıcı'nın değerli eşyalarını, spor malzemelerini, bazı formalarını, spor ayakkabılarını ve değerli saatlerini çaldılar.

Milli oyuncunun arabası da çalındı. Olay yerine akşam saatlerinde intikal eden Fransız polisi kısa bir incelemenin ardından yılbaşı gerekçesiyle detaylı inceleme yapmadı ve perşembe günü uzman ekibin geleceğini bildirdi. Konuyla ilgili olarak A Spor muhabiri Dündar Kılıç'a konuşan Yazıcı, "Cana geleceğine mala gelsin." dedi.

(Fotomaç)