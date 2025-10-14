A Milli Takım ve Juventus'un parlayan ismi Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.
Defensa Central adlı İspanyol haber sitesine göre, Kenan Yıldız İspanyol devinin transfer listesine dahil edildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TAKİP EDİLECEK
Haberde, Real Madrid'in önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kenan'ı tribünden izleyeceği belirtildi. Kulübün, genç yıldız için gelecek yaz resmi girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.
VINICIUS'UN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Real Madrid yönetimi Kenan Yıldız'ı sözleşme yenilemeyen Vinicius Jr.'ın olası alternatifi olarak değerlendiriyor.
ARDA GÜLER'DEN OLUMLU REFERANS
Milli Takım'dan arkadaşı Arda Güler'in de Kenan hakkında kulüp yöneticilerine olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.
JUVE'NİN BIRAKMAYA NİYETİ YOK
Öte yandan Juventus'un şu aşamada genç oyuncuyu satma niyetinde olmadığı ifade edildi.