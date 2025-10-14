İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Talipleri bitmiyor! Kenan Yıldız için dünya devi devrede

A Milli Takım ve Juventus'un yıldız oyuncusu Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basının haberine göre milli futbolcu ile Real Madrid ilgileniyor.

14 Ekim 2025 Salı 18:36
Talipleri bitmiyor! Kenan Yıldız için dünya devi devrede
ABONE OL

A Milli Takım ve Juventus'un parlayan ismi Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

Defensa Central adlı İspanyol haber sitesine göre, Kenan Yıldız İspanyol devinin transfer listesine dahil edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TAKİP EDİLECEK

Haberde, Real Madrid'in önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kenan'ı tribünden izleyeceği belirtildi. Kulübün, genç yıldız için gelecek yaz resmi girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.

VINICIUS'UN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Real Madrid yönetimi Kenan Yıldız'ı sözleşme yenilemeyen Vinicius Jr.'ın olası alternatifi olarak değerlendiriyor.

ARDA GÜLER'DEN OLUMLU REFERANS

Milli Takım'dan arkadaşı Arda Güler'in de Kenan hakkında kulüp yöneticilerine olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.

JUVE'NİN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Öte yandan Juventus'un şu aşamada genç oyuncuyu satma niyetinde olmadığı ifade edildi.

