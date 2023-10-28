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Spor

Talisca coştu, Al Nassr 3 puanı aldı!

Suudi Arabistan Ligi 11. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Fayha'yı 3-1 mağlup etti.

28 Ekim 2023 Cumartesi 20:14 - Güncelleme:
Talisca coştu, Al Nassr 3 puanı aldı!
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Suudi Arabistan Ligi 11. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Fayha ile karşılaştı.

King Fahd International Stadium'da oynanan maçı Al Nassr 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 50 ve 61. dakikalarda Anderson Talisca, 74. dakikada ise Otavio attı. Al Fayha'nın golü 66. dakikada Al Shuwaish'ten geldi.

RONALDO'DAN ASİST

Talisca'nın attığı ilk golde asisti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yaptı.

BU SEZON 13. GOL

Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 13. kez fileleri havalandırdı ve 2 de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 25'e yükseltti. Al fayha ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Khaleej'i ağırlayacak. Al Fayha ise Al Tai'e konuk olacak.

  • AlNassr
  • Saudileague
  • AlFayha

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