Gündemdeki Talisca ve Aboubakar hakkında konuşan Çebi şunları söyledi:

Her şeyin ilkini yaşıyoruz. İlk deplasman ilk galibiyetler. İnşallah devamı gelecek. Kartal Yuvaları bizim için taraftarlarla buluştuğumuz en önemli yerlerden bir tanesi. Doğaçlama bir 'Omuz omuza Kartal Yuvaları' hadisesi başladı. Bunu sadece taraftar kendisi başlattı. Biz de yöneticiler olarak destek vermeye başladık. Onun etkisini de cirolardan görüyoruz. Neredeyse 2'ye 3'e katlanmış vaziyette. Taraftarımızın bizi destekleyecekleri en önemli şeyler stada gelmek ve Kartal Yuvası'ndan yaptıkları alışverişlerin bizim bütçemize katkı sağladığını bilmeleri. Onun dışında ne isteyebiliriz ki onlardan. Var olsunlar, Beşiktaş'ı desteklemeye devam etsinler. En azından şundan huzurlu olsunlar ki Beşiktaş'ın burada harcadığı kuruş bizim için çok önemli ve sokağa atılmayacak.

"BONSERVİSİ OLMAYAN OYUNCULARI ALACAĞIZ"

Kulübün durumu ortada. Önce bütçemizi ayarlamamız lazım. Yapacağınız transferleri şov amaçlı yaparsanız bunun katkısı olmaz. Biz bonservisi olmayan, geleceğe ışık tutabilecek futbolcuları seçerek ilerlemek istiyoruz. Buna belki taraftarlarımız çok üzülebilir ama ben Beşiktaş'a yalan söylemeyeceğim diye geldim. Dürüst olacağım, açık ve şeffaf olacağım. Amacımız ileriki Beşiktaş'ı çok daha güçlü hale getirmek.

Biz şampiyonluk için sabah kahvaltıda futbolcularımızla konuştuk, el sıkıştık şampiyon olmak için, inşallah da olacağız. Söz aldım ama onlar en iyilerini yapacaklarının sözünü verdiler. Bu bizim için yeterli.

"TALISCA DA GELİR, ABOUBAKAR DA..."

Bu saate kadar gündemimize Talisca, Cenk Tosun ve Aboubakar gelmedi. Gelirse zaten kendileri buraya gelmiş olacaklar. Yani biz gelmeyecek kimsenin gündeme kalmasını Beşiktaş adına doğru bulmuyoruz. Gelirse zaten siz bileceksiniz. Gelmemişse, zaten gelmemiştir. Böyle bir şey şu anda bizim gündemimizde yok. Taraftarın isteği ve arzusu olarak algılattırılıyor ama gerçekler ve durum aynı değil. Tabii ki Talisca bizim bütçemize uygun gelirse, niye gelmesin. Çok iyi bir futbolcu. Sevdiğimiz bir futbolcu. Aboubakar da öyle. Geçmişte beraber mücadele eden futbolcular bunlar. Bunlar bir şekilde bizim bütçemize uygun düşerlerse varlar, düşmezse yoklar. Şov yok, popülizm yok.