Talisca için 6 aylık kiralama formülü

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EFSANESİ Cemil Usta’nın adının verildiği sezonda şampiyonluğu çok isteyen Trabzonspor’un Anderson Talisca’yı 6 aylığına kiralamak istediği iddia edildi. Bordo-Mavililer’in Brezilyalı stara 2 milyon, Çin ekibi Evergrande’ye de 1.5 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Talisca “Tamam” derse yönetim transferi sonuçlandırmak için Çin seferine çıkacak.