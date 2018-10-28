Talisca şampiyonluk için elinden geleni yapıyor! 1 gol daha
Çin Süper Ligi'nde Talisca şov sürüyor. Guizhou Zhicheng ağlarını da havalandıran Brezilyalı yıldız, bu sezon gol sayısını 16'ya yükseltti.
Guangzhou Evergrande'nin hafta içinde 19.2 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Anderson Talisca şov yapmaya devam ediyor.
Çin Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Guangzhou Evergrande deplasmanda Guizhou Zhicheng'i rahat devirdi: 0-3. Eski Beşiktaşlı yıldız 73. dakikada sahne aldı ve takımının 3. golünü kaydetti. Konuk ekibin diğer sayıları 37'de Chenglin ve Hanchao'dan geldi.
Talisca, bu sezon 15 maçta 16 gol, 2 asistlik müthiş performans sergiledi.
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