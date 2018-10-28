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Talisca şampiyonluk için elinden geleni yapıyor! 1 gol daha

Çin Süper Ligi'nde Talisca şov sürüyor. Guizhou Zhicheng ağlarını da havalandıran Brezilyalı yıldız, bu sezon gol sayısını 16'ya yükseltti.

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Guangzhou Evergrande'nin hafta içinde 19.2 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Anderson Talisca şov yapmaya devam ediyor.

Çin Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Guangzhou Evergrande deplasmanda Guizhou Zhicheng'i rahat devirdi: 0-3. Eski Beşiktaşlı yıldız 73. dakikada sahne aldı ve takımının 3. golünü kaydetti. Konuk ekibin diğer sayıları 37'de Chenglin ve Hanchao'dan geldi.

Talisca, bu sezon 15 maçta 16 gol, 2 asistlik müthiş performans sergiledi.

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