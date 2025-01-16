Fenerbahçe, uzun zamandır kadrosuna katmak için mesai harcadığı Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca transferinde büyük bir sorunla karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde hem oyuncuyla hem de Al-Nassr'la anlaşmanın sağlandığı ve transferin resmiyet kazanacağı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'dan gelen yeni haberlerde ise Talisca'nın Al-Nassr ile anlaşmazlığa düştüğü bildirildi. Slaati adlı haber sitesi, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Talisca, Al-Nassr'la haziran 2026'ya kadar olan sözleşmesinin sonuna kadar alacağı tutarın iki katını talep etti. Bu istek, görüşmelerin geçici olarak durdurulmasına yol açtı.

TEMSİLCİLER DEVREYE GİRDİ

Bu engelin aşılması için temsilciler devreye girdi. Suudi Arabistan ekibinde yönetim bu gelişmelerden sonra oyuncuyu kiralık olarak göndermekten vazgeçti. Al Nassr, Anderson Talisca için yaklaşık 20 milyon euroluk bonservis bedeli bekliyor." Fenerbahçe, oyuncu ve kulüp ile temaslarını sürdürüyor. Sabrı tükenen Sarı-Lacivertliler, kısa bir süre içerisinde pozitif bir dönüş alamazsa başka alternatiflere yönelecek. Suudi Arabistan'daki bazı kaynaklar ise Al-Nassr kulübündeki birkaç yöneticinin Anderson Talisca'yı takımda tutmak için çalıştığını yazdı.

SON KARARINI VERECEK

Erem News adlı haber sitesi ise Anderson Talisca'nın son kararını kısa süre içerisinde vereceğini bildirdi. Haberde, "Yaşanan bu mali problemle birlikte Talisca kararsız kaldı. Oyuncu, kalacak mı yoksa ayrılacak mı bir an önce karar vermeli. Brezilyalı futbolcunun durumu ilerleyen günlerde netleşecek. Fenerbahçe kulübü de ondan kesin bir yanıt bekliyor" ifadeleri kullanıldı. Daha önce Türkiye'de Beşiktaş formasını başarıyla terleten Talisca, bu sezon 19 resmi maçta bin 393 dakika sahada kaldı. Sambacı, attığı 8 golle takımına katkı sağladı.