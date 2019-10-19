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‘Talisca’dan daha iyisi de gelir’

Serdal Adalı, “Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Almak istedikten sonra gider alırız. Aboubakar için son güne kadar uğraştık ama maalesef olmadı” diye konuştu.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’IN Pazar günü (yarın) yapılacak seçiminde başkan adaylarından biri olan Serdal Adalı, projelerini ve hedeflerini açıkladı. Adalı şöyle konuştu: “Ekonomik sıkıntıları çözersek Anderson Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Almak istedikten sonra gider alırız. Aboubakar için son güne kadar uğraştık ama maalesef olmadı. Yurt dışında çalışan ciddi bir scout ekibimiz var. Ocak ayında mutlaka bir forvet alacağız. Her şeye hazırlıklıyım. Kulübün şu anki borcunun sebebinin yönetimdeki insanlar olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş öyle borçla falan batmaz. Burası Beşiktaş öyle kapkaranlık olacak bir durum yok. Ben hiçbir zihniyetin devamı değilim.”

BEŞİKTAŞ, AVCI İÇİN YENİ BİR DÜNYA

ADALI, Şenol Güneş’in yerine sezon başında takımın başına getirilen Abdullah Avcı’nın başarılı olacağına inandığını belirterek, “Avcı için yeni bir dünya Beşiktaş. Bu sıkıntıların altından kalkacak gücü var hocamızın. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Sezon sonunda şampiyonluğu yaşarız. Koca bir sezon hakem hataları yüzünden kaçtı. 4 büyüklerin maçını yönetmemiş bir arkadaşın bizde denemeleri olmaz. Biz deneme tahtası değiliz” diye konuştu

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