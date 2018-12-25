Tam 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş ve Trabzonspor 'çirkin tezahürattan' dolayı, Galatasaray ise 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.