Tam 31 yıl sonra Fatih Karagümrük'ten önemli başarı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skor ile mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Kırmızı-siyahlılarda, sezonun en golcü oyuncuları da 20 gollü Fabio Borini ve 23 gole imza atan Mbaye Diagne olarak dikkat çekti. Karagümrük, böylece ligde 31 yıl sonra iki oyuncusu 20 ve üzeri gol bulan ilk takım oldu. Bu başarıyı en son 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe yakalamıştı.

Söz konusu sezonda Aykut Kocaman 25, Tanju Çolak ise 23 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan Karagümrük ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrıldığını açıklayan Fabio Borini'nin ardından Mbaye Diagne de Kasımpaşa müsabakasından sonra takıma veda etti.