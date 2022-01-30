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Spor

Tam 60 milyon Euro! Liverpool transferi bitirdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, ara transferde kadrosunu Luis Diaz ile güçlendirdi ve Kolombiyalı futbolcuyla 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Ocak 2022 Pazar 15:55 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 15:55
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İngiltere Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Liverpool, devre arasının en flaş transferlerinden birine imza attı. Liverpool, Porto'dan Luis Diaz'ı kadrosuna kattı.

Gerekli çalışma izinlerini alan İngiliz ekibi, 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyla milli takım kampında 5.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre Liverpool, Luis Diaz için Porto'ya bonuslarla 60 milyon euro bonservis ödeyecek ve Kolombiyalı futbolcu takımda 23 numaralı formayı giyecek.

Porto'da 2.5 yıl forma giyen hücum oyuncusu, 125 maçta 41 gol attı.

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