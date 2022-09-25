''Tam bir hayal kırıklığı'' Cengiz Ünder sözleri ülkede gündem oldu

A Milli Takım ve Cengiz Ünder, Lüksemburg karşısında alınan 3-3 beraberlik sonrası Fransa'da gündem oldu. Türkiye'nin alınan sonuç nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtilirken Cengiz Ünder'in ise performansıyla elinden geleni yaptığı ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER VE TÜRKİYE GÜNDEM OLDU: "TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. mücadelesinde sahasında Lüksemburg'u konuk eden Türkiye, karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonrası Cengiz Ünder ve A Milli Takım, Fransa'da gündem oldu. Fransız basınında, Türkiye'nin aldığı sonuç için, "Tam bir hayal kırıklığına uğradılar." ifadelerine yer verildi.

CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Fransız basınında, Türkiye'nin sonuç nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtilse de Cengiz Ünder'in 1 gol ve 1 asistiyle beğeni topladığı belirtildi. Cengiz Ünder'in 78 dakika sahada kaldığı belirtilirken, "90 dakikayı da tamamlayabilirdi." dendi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 9 resmi maçın 4'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 355 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asistle takımına katkıda bulundu. Ünder, diğer taraftan Milli Takım'ın Lüksemburg ile karşılaştığı maçta da 78 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistle skora etki etti.