Inter, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Arsenal'i konuk etti. Karşılaşmayı Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kaznadı.

HAKAN'DAN 19'DA 19

Hakan Çalhanoğlu bu golle takımına 3 puanoı getirirken penaltılarda çılgın bir istatistik yakaladı. Milli futbolcu, Inter formasıyla kullandığı 19 penaltının tümünü gole çevirme başarısı gösterdi. Öte yandan golden sonra tüm tribünlerin "Çalhanoğlu" diye inlediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.