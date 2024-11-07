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Spor

Tam bir penaltı canavarı! Hakan Çalhanoğlu'ndan 19'da 19

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i konuk eden Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle maçı 1-0 kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla kullandığı tüm penaltıları gole çevirerek 19'da 19 yaptı. İşte detaylar...

7 Kasım 2024 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
Tam bir penaltı canavarı! Hakan Çalhanoğlu'ndan 19'da 19
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Inter, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Arsenal'i konuk etti. Karşılaşmayı Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kaznadı.

HAKAN'DAN 19'DA 19

Hakan Çalhanoğlu bu golle takımına 3 puanoı getirirken penaltılarda çılgın bir istatistik yakaladı. Milli futbolcu, Inter formasıyla kullandığı 19 penaltının tümünü gole çevirme başarısı gösterdi. Öte yandan golden sonra tüm tribünlerin "Çalhanoğlu" diye inlediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

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