''Tamam'' dedi! Ve Lucas Moura ile resmen anlaşma sağlandı: Transferi duyurdular

Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile gündeme gelen Lucas Moura'nın yeni adresi belli oldu. Tottenham'ın yeni sözleşme imzalamadığı yıldız oyuncu Lucas Moura, La Liga devi Sevilla ile el sıkıştı.

LUCAS MOURA, FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Ara transfer döneminin açılmasıyla Fenerbahçe için birçok yıldız isim gündeme geldi. Premier Lig takımı Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Lucas Moura için de sarı-lacivertlilerin devreye girdiği iddialar arasındaydı.

SEVILLA, LUCAS MOURA TRANSFERİNİ BİTİRDİ

İspanya basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı Lucas Moura, La Liga'ya gidiyor. İspanyol ekibi Sevilla, Lucas Moura'ya teklifini yaptı ve yıldız oyuncuyu ikna etti. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lucas Moura, bu sezon Sevilla formasıyla 11 resmi maça çıkarken bunların 2'sinde ilk 11'de yer alabildi. Toplam 266 dakika süre alan 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, skora etki edemedi.