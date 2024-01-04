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Spor

Tamam mı devam mı? Ferdi Kadıoğlu için karar zamanı

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artamaya devam ediyor. Bu yüzden sarı lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu transfer ile ilgili kararını verdi ve menajeri ile görüşme yaptı. İşte detaylar...

Sabah4 Ocak 2024 Perşembe 09:32 - Güncelleme:
Tamam mı devam mı? Ferdi Kadıoğlu için karar zamanı
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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa'nın dört bir yanından dev kulüpler takip ediyor. Performansıyla göz dolduran yıldız oyuncu, taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.

BORUSSIA DORTMUND ÇOK İSTEKLİ

24 maçta forma giyen genç futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 5 büyük ligden talipleri bulunan başarılı oyuncu konusunda özellikle Borussia Dortmund çok istekli.

TRANSFER KARARINI VERDİ

Takımdaki son durumu merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu, transferiyle ilgili kararını verdi. Birçok takımın peşinden koştuğu genç sol bek, menajeriyle transfer konuşması yaptı.

'SEZON SONUNA KADAR TEKLİF GETİRME'

Sezon devam ederken takımdan ayrılma düşüncesi olmayan Ferdi Kadıoğlu, menajeriyle konuşarak teklifleri sezon sonunda getirmesini söyledi. Şu anda tek hedefinin sarı-lacivertli kulüple kupalar kazanmak olduğunu belirtti.

PİYASA DEĞERİ TAVAN YAPTI

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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