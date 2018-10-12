Tamer Tuna: Aatif devre arası gelmek isterse transferini ben de isterim

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

TRT Spor'da canlı yayınlanan Ajans Saati programında Tuna; "Aatif'ı devre arası gelmek isterse transferini tabiki de isterim" ifadelerini kullandı.

"VAR'ın doğruluk ve karar verme oranı daha fazla"

"VAR'ın varlığını hissediyoruz. Ama bazen acımasız eleştiriliyor. Doğruluk ve karar verme oranı daha fazla. Bence çözülecektir. İlerledikçe daha da faydalı olacağına inanıyorum"

"Robinho damga vuracak"

"Robinho bu sezona damga vuracak çünkü çok istiyor. Bizim oyun anlayışımız ligi alıp götürebilecek seviyede. İnşallah bunu yapacağız."