Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tamer Tuna: Aatif devre arası gelmek isterse transferini ben de isterim

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe hakkında açıklamada bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

TRT Spor'da canlı yayınlanan Ajans Saati programında Tuna; "Aatif'ı devre arası gelmek isterse transferini tabiki de isterim" ifadelerini kullandı.

"VAR'ın doğruluk ve karar verme oranı daha fazla"

"VAR'ın varlığını hissediyoruz. Ama bazen acımasız eleştiriliyor. Doğruluk ve karar verme oranı daha fazla. Bence çözülecektir. İlerledikçe daha da faydalı olacağına inanıyorum"

"Robinho damga vuracak"

"Robinho bu sezona damga vuracak çünkü çok istiyor. Bizim oyun anlayışımız ligi alıp götürebilecek seviyede. İnşallah bunu yapacağız."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA