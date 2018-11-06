Tamer Tuna görevinden istifa etti
Demir Grup Sivasspor, teknik direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüp karşılıklı anlaşarak genç teknik adam ile yollarını ayırdı.
Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından 42 yaşındaki teknik adam, yönetimle bir görüşme yaptı ve ayrılık gerçekleşti.
Pazar günü 20.30'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kırmızı Beyazlılar, 11 puanla 14. sırada yer alıyordu.
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