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Tamer Tuna'dan dönüş sinyali: Beşiktaş'ta göreve gelmeyi isterim

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Tamer Tuna canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tuna, Beşiktaş'a geri dönüş sinyali verdi.

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Daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevi yapan Tamer Tuna, CNN Türk'te katıldığı programda Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Tuna, Beşiktaş için açık kapı bıraktı.

"Orman Teknik alana çok büyük saygı duyuyor"

"Ben yönetimin çok iyi çalıştığını yakınen bilen biriyim. Oyuncu alınırken fikir alınmasına kadar bir yapabilen yönetim var. Teknik alana saygı duyan bir yönetim var. Fikret Orman'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok da seviyorum kendisi. Şenol Güneş ile 2 yıl çalıştım. Bir kere daha hafta içi ya da maç öncesi oyuncu sormamıştır Şenol hocaya. Teknik alana çok büyük saygı duyuyor"

"Beşiktaş'ta göreve gelmeyi isterim"

"Beşiktaş'ta göreve gelmeyi tabi ki isterim. Bu tercih bana bırakıldığında tartışmam bile. Başkanın istemesi, taraftarın istemesi hepsinin bir araya gelmesi lazım tabi. Ben ayrılırken dahi açık söyleyeyim, Beşiktaş takımının 4-5 yıl şampiyonluklara devam edebilecek bir yapıda olduğunu görerek ayrıldım. Fikret Orman'ın 3-4 yıl şampiyonlukların yakalanmasını sağlayacak bir projesi vardı. Ekipten çıkan yardımcı antrenörle takımda devamlılık sağlayan bir proje. Her yıl teknik adam aramama düşüncesi vardı. Bu anlayış devam ediyor."

"Şenol hocanın gitmesi..."

"Bir proje vardı ve devamlılık esastı. Şenol hocanın gitmesi için başarısızlık gerekir tabi ki. Ancak ben bu başarısızlıktan sonra gelmek isteyen bir antrenör değildim. Takım da başarılı gitsin. Ben de gideyim başarılı olayım. Çünkü projenin başladığı ve geliştiği dönem 4-5 yıla yayıldı. Süper Lig'de teknik direktör tecrübesini edineyim düşüncem vardı."

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