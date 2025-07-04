Tammy Abraham: Taraftarın önünde bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, siyah-beyazlı takımın futbolcusu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlıların İtalya temsilcisi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki İngiliz santrfor, Beşiktaş YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Abraham, "Teklif geldiğinde Meksika'da tatildeydim. Teknik direktörümüzle konuşma şansım oldu. Bana anlattıklarına hayran kaldım. Kulübü zaten biliyordum. Çocukluk yıllarımda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görmüştüm. Şimdi burada olmak, buradaki yaşamı ve kültürü deneyimlemek çok güzel. Kendimi Beşiktaş oyuncusu olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum. Taraftarın önünde bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde yeni bir adım atmak için doğru zaman olduğunun altını çizen Tammy Abraham, "Konfor alanımdan çıkmaktan ve yeni bir yere taşınmaktan korkmuyorum. Daha önce İtalya'daydım. Şimdi ise Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşamayı deneyimleme şansım var. Çok mutluyum. Burada olmaktan çok memnunum." diye konuştu.

"KARAKTERİMİ ORTAYA KOYACAĞIM"

Tammy Abraham, her zaman kazanmak isteyen bir futbolcu olduğunu belirterek, Beşiktaş'ta kupalar kaldırmayı hedeflediğini kaydetti.

Kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadığını hatırlatan İngiliz oyuncu, "Kazanmayı isteyen biriyim. Taraftarlar da bunu ilk dakikadan itibaren görecekler. Takımımın kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Sahada karakterimi ortaya koyacağım. Takımıma yardım etmek ve skor yapmak için buradayım. Defans yapmam gerekirse onu da yaparım. Sadece, bekleyip göreceğiz. Hedefim, kesinlikle kupa kazanmak. Mutlaka başaracağız ve burada kupalar kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili de görüşlerini paylaşan Abraham, "Taraftarın beni karşılaşması çok özel hissettirdi. Güvenlikler yanımızda olmasaydı kesinlikle bariyerlerden atlar ve yanlarına giderdim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Sonunda kupayı kaldırırken birlikte kutlama yapacağız." ifadelerini kullandı.