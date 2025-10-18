İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taner Taşkın: Galibiyeti bireysel hata nedeniyle kaçırdık
Spor

Taner Taşkın: Galibiyeti bireysel hata nedeniyle kaçırdık

Erzurumspor FK karşısında 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, milli arayı iyi değerlendirdiklerini ancak bireysel hata yüzünden galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
Taner Taşkın: Galibiyeti bireysel hata nedeniyle kaçırdık
ABONE OL

Trenyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen bireysel hata sonucu galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün sahada derli toplu, planlı bir oyun vardı. Galip gelebileceğimiz bir maçta yine bireysel hata nedeniyle puan kaybettik." dedi.

Rakibe net pozisyon vermediklerini vurgulayan Taşkın, "Erzurumspor güçlü bir ekip ama biz onları iyi savunduk. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Ancak bireysel hataların önüne geçmek zor, dünyanın hiçbir yerinde bunun çözümü yok." diye konuştu.

Takımın gelişim sürecinde olduğunu belirten Taşkın, "Manisa FK olarak iyi bir takımız. Sakatlıktan dönen oyuncularımızın da katkısıyla daha iyi sonuçlar alacağız. Sabırla çalışıp, yukarılara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ERZURUMSPOR FK CEPHESİ

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mağlup duruma düştük ama oyuncularım geri dönmeyi bildi. Bu takım mağlup olsa da reaksiyon verebiliyor. Beraberlik sayımız biraz fazla ama bu da bizim için öğretici bir süreç. Bahaneye sığınmadan daha çok çalışmamız gerekiyor, 4 haftadır kazanamıyoruz, kaybetmiyoruz da... Bizi yalnız bırakmayan taraftarımız da galibiyet istiyor, biz de bunun için çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Ümraniyespor maçında bu özleme son vermek istiyoruz, Bu grup, bu süreci atlatacak. Mental olarak güçlü kalacaklar ve istedikleri galibiyet serisine ulaşacaklar. Uzun bir maraton var, mayıs ayında nerede olacağımızı görmek en doğrusu olacaktır."

  • Manisa FK
  • Taner Taşkın
  • 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.