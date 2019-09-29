Tangocu Sosa’dan siftah
Trabzonspor’un Arjantinli kaptanı, Beşiktaş karşılaşmasında 42. dakikada Karius’u avlayıp bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Jose Sosa, 5’i Avrupa 6’sı lig 11 maçta 2 de asist yaptı.
- Star Spor
JOSE Sosa’dan açılış. Trabsonspor’un Arjantinli kaptanı, bu sezon ligdeki ilk golünü dün akşam 6. haftada Beşiktaş ile Medical Park Stadı’nda oynadıkları maçta attı. Tangocu önce 31. dakikada çektiği şutta Dorukhan Toköz’ün kafayla kendi ağlarını havalandırmasıyla Bordo-Mavililer’in 1-0 öne geçmesinde başrol oynadı. Sonra 42’de bu kez sert şutla Necip’in kafasına çarpan golüyle hem siftah yaptı hem de skoru 2-0’a taşıdı. Sosa bu sezon 6 lig, 5 Avrupa maçında 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı
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