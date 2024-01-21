Tanguy Ndombele eleştirilere cevap verdi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmada Tanguy Ndombele gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Tanguy Ndombele, karşılaşma sonunda sosyal medyada özellikle fiziksel görünümü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Fransız orta saha bu eleştire kayıtsız kalmadı. 27 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap vererek, "15 Ocak Pazartesi: Lütfen odaklanın." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Galatasaray taraftarları arasında çok sayıda beğeniyle karşılandı.