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Spor

Tanguy Ndombele göze girmeyi başardı

Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Tanguy Ndombele, son haftalardaki başarılı performansıyla göze girmeyi başardı.

Sabah26 Ocak 2024 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Tanguy Ndombele göze girmeyi başardı
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Devre arasında kontratı feshedilerek Tottenham'a geri yollanması beklenen Fransız oyuncu, son dönem performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.

Son olarak Trabzonspor karşılaşmasının son 13 dakikasında oyuna dahil olan Ndombele, güzel futbolunu bir de asistle süsledi. Oyuncunun takımda kalma olasılığı arttı.

TALİPLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Ndombele'ye iki talip birden çıktı.

Fransız kulübü Rennes, Matic'in yerine; Al Ettifaq kulübü de Henderson'ın ayrılması sonrası gözünü Avrupa'ya çevirdi. İtalyan basını iki kulübün de Ndombele ile ilgilendiğini yazdı.

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