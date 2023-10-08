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Spor

Tanguy Ndombele, ilk 11'deki ilk sınavını geçti

Galatasaray'ın yıldız transferlerinden Tanguy Ndombele, Antalyaspor deplasmanında ilk 11'deki ilk sınavında gösterdiği performans ile izleyenlerden tam not aldı.

Fanatik8 Ekim 2023 Pazar 10:46 - Güncelleme:
Tanguy Ndombele, ilk 11'deki ilk sınavını geçti
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Yaz döneminin sürpriz transferlerinden Tanguy Ndombele, Galatasaray kariyerinde dün ilk kez 11'de yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Okan Buruk, Fransız oyuncu ile ilgili olarak, "Tanguy Ndombele ilk kez 11'de başlayacak. Onun da performansını görmek istiyoruz. Oyuncuları hazırlıyoruz ve yarışıyoruz" değerlendirmesini yaptı. 26 yaşındaki yıldız, sahada kaldığı süre içerisinde elinden geleni yaptı.

11'DEKİ İLK SINAVINDA ALKIŞLARI TOPLADI

Ndombele, Torreira ile birlikte uyumlu bir görüntü sergiledi. Yıldız orta saha oyuncusu, hücumda da elinden geleni yaparken, takımının ataklarında önemli katkı verdi. Tecrübeli futbolcu, 11'deki ilk sınavında alkışları topladı. Ndombele, 63 dakika sahada kaldı.

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