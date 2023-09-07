İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8365
  • EURO
    28,7567
  • ALTIN
    1655.63
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tanguy Ndombele, ilk antrenmanına çıktı!
Spor

Tanguy Ndombele, ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Tanguy Ndombele de takım ile birlikte ilk antrenmanına katıldı.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
Tanguy Ndombele, ilk antrenmanına çıktı!
ABONE OL

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanda futbolcular daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenmanda yeni transfer Tanguy Ndombele yer alırken, milli takım kamplarında bulunan futbolcular haricinde takımdan ayrı program uygulanan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ile sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira katılmadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.