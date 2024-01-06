Tanguy Ndombele, Konya'da kader maçına çıkıyor

Galatasaray'da performansı ile hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele'ye Konyaspor maçında bir şans daha gelecek.

KADER MAÇI

Ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanan Fransız oyuncuya Okan Buruk, bu hafta da forma vererek umutlarını yeşertmek istiyor. Eksiklerin çok olduğu Konyaspor maçında süre almaya hazırlanan 27 yaşındaki orta saha, kendisini göstermeye ve takımda kalmaya çalışacak.

NİHAİ KARAR VERİLMEDİ

Avrupa Ligi için UEFA'ya göndereceği listede üç değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray'da, Ndombele konusunda henüz nihai karar verilmedi. Yıldız oyuncunun performansına göre kiralık sözleşmesi feshedilebilir.