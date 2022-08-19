İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2022 Cuma / 22 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
Spor

Tanguy Ndombele, Napoli'de

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

19 Ağustos 2022 Cuma 19:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu. Fransız oyuncu, İtalyan ekibi Napoli'ye kiralandı.

Napoli, yaptığı açıklamada 1 yıllığına kiralanan Ndombele'nin satın alma opsiyonu da olduğunu belirtti.

Ndombele, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da Tottenham'dan kiralık olarak Lyon'da geçirmişti.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Tanguy Ndombele Alvaro, 28 Aralık 1996 tarihinde Longjumeau, Fransa'da doğdu. Premier League kulübü Tottenham Hotspur ve Fransa millî takımında orta saha pozisyonunda oynayan Fransız futbolcudur. Fransa'da Ndombele, Kongo DC'li anne ve babadan dünyaya geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.