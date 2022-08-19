Tanguy Ndombele, Napoli'de

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu. Fransız oyuncu, İtalyan ekibi Napoli'ye kiralandı.

Napoli, yaptığı açıklamada 1 yıllığına kiralanan Ndombele'nin satın alma opsiyonu da olduğunu belirtti.

Ndombele, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da Tottenham'dan kiralık olarak Lyon'da geçirmişti.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?



Tanguy Ndombele Alvaro, 28 Aralık 1996 tarihinde Longjumeau, Fransa'da doğdu. Premier League kulübü Tottenham Hotspur ve Fransa millî takımında orta saha pozisyonunda oynayan Fransız futbolcudur. Fransa'da Ndombele, Kongo DC'li anne ve babadan dünyaya geldi.

