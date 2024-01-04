Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle kurulan kadroya Tanguy Ndombele takviyesi yapan Galatasaray, Fransız oyuncudan istediği verimi alamadı. Sarı-Kırmızılılar, bir türlü performans gösteremeyen oyuncunun geri gönderilmesi için temaslara başlayacak. Tottenham yetkilileri ile İngiltere'de bir görüşme yapılması planlanıyor. Ada basınından Dailycannon ise Aslan'ın bu görüşme sonrası Jorginho için bir hamle yapacağını iddia etti. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray, Tottenham'dan kiraladığı ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu olan Ndombele'nin yerine Jorginho'yu düşünüyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Sezon başında Tottenham'dan kiralanan Ndombele, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı ve çıktığı 12 maçta ne gol ne de asist yaptı. Süper Lig maçında sadece 210 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde ise dört maçta 90 dakika süre aldı. Kulübün, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu herhangi bir tazminat ödemeden Tottenham'a geri göndermekte 'kararlı' olduğu öğrenildi. Ndombele için bonservis bedeli vermediler ama onun yıllık 3 milyon euroluk maaşını ödüyorlar. 32 yaşındaki Jorginho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından ısrarla isteniyor. İtalyan futbolcu, Buruk'un arzuladığı profile uyuyor.

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Jorginho'nun, en azından EURO 2024'teki yerini garanti altına almak için düzenli oyun süresi elde edebileceği rekabetçi bir takıma katılmaya istekli olduğu bildiriliyor. Buruk, Jorginho'yu Arsenal'ın eski oyuncusu Lucas Torreira ile eşleştirerek orta saha savunmasını güçlendirmeyi ve ön cepheyi desteklemeyi planlıyor. Galatasaray Yönetimi'nin, İtalyan yıldızın transferi için Arsenal'le görüşmelere başlaması beklenirken, kulüp yetkilileri potansiyel transferi görüşmek üzere bu hafta İngiltere'ye gelecek." Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde olan Jorginho, bu sezon 18 maçta 828 dakika süre alarak 1 gol attı.