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Tanju Çolak'tan 'Sivasspor' sürprizi

TÜRK futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, bir iş ortaklığı nedeniyle geldiği Sivas'ta açıklamalarda bulundu.

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Türk futbol tarihinin efsane ismi ve altın kramponun sahibi Tanju Çolak, bir iş ortaklığı nedeniyle Sivas'a geldi. Davet üzerine Pulur Mahallesi’ndeki Tekin Çelikbilek Özel Eğitim Anaokulu’nu da ziyaret eden Çolak, minik öğrencilerle keyifli dakikalar geçirdi.

Okul Müdürü Güldane Polat’tan, okul hakkında bilgi alan Çolak, ziyaretin ardından öğrencilerle halı sahada futbol oynadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı 5 dakikalık maçta Çolak ile öğrencilerin uyumu çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

"SİVASSPOR’UN YENİ HOCASI BENİM"

Futbol maçı sonunda Demir Grup Sivasspor ile ilgili görüşlerini aktaran Çolak, "Ben Sivasspor yönetiminin daveti üzerine Sivas’a geldim. Sivasspor’un teknik direktörü yok şu anda, o yüzden beni çağırdılar" dedi.

Çolak’ın açıklamasıyla şaşkınlıklarını gizlemeyen muhabirlere, "İşin şakası tabii ki bu" diyen efsane futbolcu, Sivas’a geliş sebebiyle ilgili şu bilgiyi aktardı; "Bugün burada bulunuşumun sebebi çok yakın dostlarım var burada. Onların daveti üzerine bir dizi temaslarda bulunmak için geldim. Arkadaşlarımın çocukları da bu okulda okuyorlar. Amacımız, yarının büyükleri olacak olan çocuklara moral vermek, motive etmek, onları mutlu etmek. Moral kılmak amacıyla geldik, onlarla maçlarımızı yaptık. Çocukları mutlu ettik, sevindirdik, oynadık, eğlendirdik ve gidiyoruz." 

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