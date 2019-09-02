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Taraftar baskısı sebebiyle Lemina'yı Premier Lig ekiplerine gönderemeyen Southampton'da tek opsiyon Galatasaray

Everton ve Manchester United'ın istediği Lemina'yı taraftar baskısı yüzünden Premier Lig ekiplerine gönderemeyen Southampton, yıldız futbolcuyu Galatasaray'a verecek.

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TM Dijital Haber Merkezi

4.haftası geride kalan Premier Lig’de tecrübeli teknik direktör Ralph Hasenhüttl tarafından 1 dakika bile forma şansı bulamayan ve Galatasaray’la anlaşmaya vardığı iddia edilen Mario Lemina’nın takımda istenmediği ortaya çıktı.

FATİH TERİM LEMİNA'YA SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezon ligin 16.haftasında Southampton’ın başına geçen ve Lemina’ya sadece 7 kez forma şansı veren Hasenhüttl’ın yıldız orta sahaya ‘kendine kulüp bul’ dediği öğrenilirken, bazı menajerlerin araya girmesi sonucu Gabonlu futbolcunun Galatasaray’a teklif edildiği bildirildi. Lemina’nın transferine son derece sıcak bakan Fatih Terim’in sarı kırmızılı yönetime onay verdiği ifade edilirken, transferin önümüzdeki saatler içerisinde resmiyet kazanabileceği belirtildi.

SOUTHAMPTON YÖNETİMİ LEMİNA'YI PREMİER LİG TAKIMINA VERMEYE KORKTU

Orta sahada Prowse – Romeu ve Hojbjerg’i kullanan ve Lemina için Futbol Direktörü Ross Wilson’a ‘gidebilir’ raporu veren Hasenhüttl, Southampton taraftarlarından tepki görürken, 26 yaşındaki futbolcunun Everton ve M.United’la anlaşmasına izin verilmeyip Galatasaray’a ‘evet’ denmesi yönetimin taraftardan çekindiği iddialarını gün yüzüne çıkardı.

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