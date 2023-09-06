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Spor

Taraftar baskısı transferi iptal ettirdi

Serie A'da taraftar baskısı nedeniyle Santi Mina'nın Sampdoria transferinin iptal olduğu belirtildi.

6 Eylül 2023 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Taraftar baskısı transferi iptal ettirdi
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Serie B ekiplerinden Sampdoria, Celta Vigo'dan Santi Mina transferini taraftar baskısı nedeniyle iptal etti.

İtalyan basını, her konuda anlaşma sağladığı Santi Mina'yı kadrosuna katmaya hazırlanırken taraftarların yoğun baskısı nedeniyle anlaşma rafa kaldırıldı. Gerekçe olarak Santi Mina'nın cinsel istismar suçuyla yargılandığı davadan 4 yıllık hapis cezası almasının camiada hoş karşılanmadığı ifade edildi.

Santi Mina'nın 4 yıllık hapis cezası aldığı dava temyiz aşamasında olduğu ve hakkındaki kararın değişebileceği İtalyan basını tarafından yazıldı.

Celta Vigo altyapısında yetişen Santi Mina, 2015'te Valencia'ya 10 milyon euroya transfer edilmiş, 4 yıl sonra ise kulübüne geri dönmüştü. İspanyol forvet geçen sezon da Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında kiralık oynamıştı.

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