‘Taraftar ister biz alırız’

CİM-BOM’DA uzun süredir transfer gündeminin birinci maddesini oluşturan Radamel Falcao için Başkan Mustafa Cengiz’den açıklama geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in ölümünün 68. yıldönümünde Feriköy’de mezarı başında düzenlenen törene katılan Aslan’ın patronu sorulara yanıt verirken, transfer için de şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİSİYİZ

“Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. G.Saray’ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır. Piyasalar yüksek. Atletico Madrid 120-130 milyon euroya oyuncu alıyor. Bir takımın yıllık harcaması 15-25 milyon euro olsun demek, o takımı bitirmek demek. Türkiye’nin şu an en değerli takımı Galatasaray.”

DİAZ GELİR, FALCAO GİDER

Öte yandan Falcao’nun brüt 9 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak için bu oyuncuyu satmak isteyen Monaco, yıldız oyuncunun yerini Andre Silva ile doldurmak istemiş ancak sağlık kontrollerine takılmıştı. Monaco’nun forvet hattı için şimdi de Real Madridli Mariano Diaz’a yöneldiği öğrenildi. Diaz transferi gerçekleşirse, Falcao için Galatasaray’ın önü iyice açılacak ve Monaco’dan izin çıkacak.